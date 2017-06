Patty Brard is 'adoptie-oma' Xess Xava

Ook RTL-presentatrice Bridget Maasland, SBS-presentator Koos van de Plateringen en dieetgoeroe Sonja Bakker en Estelle Cruijff werden in de loungeclub gezien. Sonja spreekt van een magische plek, Estelle trok een zilverkleurig jurkje uit de kast en wiegde haar heupen op de zomerhit Despacito.



Tussen de festiviteiten door lieten Wes en Yo zich trots fotograferen door de toegestroomde pers. Wesley liet eerder deze week los dat mensen via de site van XaXa - zoals Xess Xava zichzelf noemt - in de rij staan om de loungeclub te bezoeken. ,,Het wordt allemaal ontzettend spannend'', aldus de Galatasaray-voetballer. Yolanthe, die op Ibiza werd geboren en straalde in een knalroze creatie, werkte dag en nacht om hun droom te laten uitkomen en zorgde dat alles tot in de puntjes werd verzorgd. Zo zocht ze de planten en palmbomen voor het restaurant uit en voor aan een van de muren koos ze voor een reusachtige afbeelding van een Boeddha-hoofd.