Paul de Munnik zingt Feyenoord naar Coolsingel

Nog vier wedstrijden te gaan en één punt voorsprong op Ajax. Je moet als Feyenoordfan bloednerveus zijn.

,,Het valt mee. Die spanning hoort bij het Feyenoordgevoel. We zijn het gewend, die blues van dingen die net niet lukken. Ik heb nog niemand horen zeggen: 'We worden zeker kampioen'. Terwijl Feyenoord al het hele seizoen bovenaan staat. Het is een deeltje van ons dna, dat gevoel van: het zal wel weer mis gaan.''

Hoe is jouw lied Geen Club als Feyenoord ontstaan?

,,Het is een cadeau van Opel, dat stopt als hoofdsponsor, aan de supporters. Dat bedrijf vroeg mij om een nieuw Feyenoordlied. Eervol, vond ik. Zolang ik maar niet hoefde te proberen om Hand in Hand, Kameraden of Mijn Feyenoord te overtreffen. Ik mocht het gelukkig op mijn manier doen: een tikje kroegsfeer, een knipoog naar New Orleans en ook duidelijk verwoord: die blues die bij de club hoort, die uitspraak dat je nu eenmaal niet voor je lol Feyenoordfan bent. Maar het lied gaat vooral over de onvoorwaardelijke liefde van een supporter voor zijn club.''

Hoe werd jij als kind van de Flevopolder aanhanger van Feyenoord?

,,Wij hadden natuurlijk geen grote club in de buurt. Toch waren al mijn vriendjes in Dronten voor Ajax. Het was de tijd van Peter Houtman en Ben Wijnstekers. Die mannen maakten grote indruk op me. Ik viel voor die typische Feyenoorduitstraling van mouwen opstropen, hard werken en met z'n allen strijden.''

In de clip zit onder anderen Wijnstekers naast je in de auto.

,,Toen voelde ik me wel weer even die kleine jongen van toen. Helemaal leuk was dat hij, maar ook verzorger Gerard Meijer en oud-spits Mike Obiku, mijn lied uit volle borst meezongen.''

De hamvraag dan: wordt Feyenoord kampioen of niet?

,,Pff.... mijn gevoel kent grote twijfel, maar rationeel berekend zeg ik toch 'ja'. Feyenoord moet die laatste vier wedstrijden gewoon kunnen winnen. Er werd al gegrapt dat ik dan op de Coolsingel moet optreden. Tja, als de club dat wil, doe ik dat uiteraard.''