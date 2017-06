Paul McCartney schikt met Sony om rechten Beatles

De 75-jarige McCartney probeert al jaren de rechten terug te krijgen van de door hem en John Lennon geschreven nummers voor de Britse band tussen 1962 en 1971. Sony kocht in 2009 de rechten uit de erfenis van zanger Michael Jackson, die in 1985 de rechten van de populaire liedjes van The Beatles, zoals Yesterday, Hey Jude en Let It Be, voor 50 miljoen dollar kocht.