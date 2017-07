Penoza bloedstollend spannend: hoe loopt het af met Carmen?

Volledig scherm © RV Zodra Monic Hendrickx een nieuw zwart leren jasje aantrekt, transformeert ze meteen weer in Carmen van Walraven. Ze is de spin in het web dat Penoza heet: drugscrimineel en moeder. In het vijfde en laatste seizoen van de NPO3-serie lijkt ze de zaakjes eindelijk op orde te hebben. Nadat vorig seizoen haar grote liefde John werd geliquideerd wordt Carmen in deze reeks zelfs weer verliefd. Ze moet nog slechts een paar ladingen drugs verhandelen om haar pensioen, en de toekomst van haar kinderen, veilig te stellen. Het probleem is alleen dat er een nieuwe garde is die uit is op haar positie en ook nog eens totaal onvoorspelbaar handelt.



Die nieuwe garde komt uit België. De Vlaamse acteur Ward Kerremans geeft gestalte aan de jonge en ambitieuze crimineel Leon, tevens halfzoon van Carmens nieuwe liefde Marcus (Axel Daeseleire). ,,Ongeremd”, noemt Kerremans zijn personage. ,,Een jonge gast die in drugs handelt, maar op een hele slimme manier. Hij zal nooit zelf drugs gebruiken en drinkt geen alcohol.”

Voor Hendrickx is de komst van dit nieuwe type criminelen een logische stap. Ze vindt dat de jonge en roekeloze drugshandelaren een uitstekende link zijn naar de realiteit. ,,In Zaandam werd laatst een jongen dood aangetroffen. Hij had een schuld van 250 euro aan wiet, verschrikkelijk. Toen ik daar na mijn yogalesje langs fietste, dacht ik: dit is echt Penoza.”

In de nieuwe reeks krijgt Carmen het ook als moeder flink voor haar kiezen. Nu haar kinderen allemaal volwassen zijn, voelt ze zich overbodig: het lege nest-syndroom. Haar dochter Nathalie is opnieuw zwanger, maar twijfelt of ze überhaupt wel geschikt is als moeder. Zoon Boris is afgekickt van zijn drugsverslaving, maar heeft nu mentale problemen. En Carmens moeder Fiep is fysiek niet in orde maar toch duwt ze Carmen nog steeds de criminele kant op.

Verkrampt

En dan is er nog die voortdurende vraag: wie is er te vertrouwen? Want zoals de kijker inmiddels van Penoza gewend is: niemand is zijn leven zeker. ,,Als we de scripts lezen dan is het altijd de vraag wie haalt het einde van het seizoen”, vertelt Loek Peters, wiens karakter Berry een nieuw liefje krijgt gespeeld door Sonja Silva. ,,Het ene moment ben je belangrijk en daarna onbelangrijk”, vult Hajo Bruins (Jim Leeflang) aan. En ook dit jaar lazen ze de scripts met ingehouden adem. Bruins: ,,Er gaan weer mensen dood, waar je echt van schrikt. De laatste twee aflevering zijn hard en gruwelijk. Daar gaan de kijkers echt verkrampt naar kijken.”



Het verhaal is na afloop van dit seizoen rond, bevestigen de castleden. Iedereen heeft echter de ambitie om nog een film te maken. ,,Er wordt al geschreven, maar het hangt af van de financiën. Het moet echt perfect zijn”, zegt Hendrickx. Peters: ,,We willen niet gewoon een dubbelaflevering maken. Als er een film komt, willen we er echt met een klap uit gaan.”

De castleden kijken nu al weemoedig terug op het einde. Acht jaar lang werd er intensief samengewerkt en ze zijn een hechte groep geworden. De ontmoeting tussen Peters en Sigrid ten Napel (Nathalie) op de gang van het Lloyd Hotel in Amsterdam is tekenend. Peters loopt langs haar, geeft haar een kus en loopt door. Er wordt geen woord gewisseld. Totdat Ten Napel roept: ,,Alleen een kus?!”

De acteurs kennen elkaar inmiddels zo goed, dat ze amper nog woorden nodig hebben. Zo groeide Ten Napel, inmiddels 24, als 16-jarig pubermeisje op tussen de Penoza-acteurs. Ze blikt terug op die beginperiode: ,,Ik heb een paar keer paniekaanvallen gehad. Ik kwam net uit mijn theaterklasje, vond het leuk om te spelen en toen kwam daar het besef dat iedereen het ging zien. Doodeng en ik ben ook echt heel ongelukkig daardoor geweest, boos ook. Ik hoefde die bekendheid helemaal niet, ik deed gewoon wat ik het liefst deed.”

Suikertante

De positieve reacties zorgden er uiteindelijk voor dat alles zijn plek viel. Ten Napel schreef de regisseur van de serie zelfs een emotionele brief waarin ze haar dankbaarheid uitsprak en ook dat ze niet wist wat ze zonder Penoza moest. Dat kwam mede door het feit dat een gevierd actrice als Monic Hendrickx haar serieus nam. ,,Ze was alles behalve een moederfiguur, waardoor ik alles tegen haar kon vertellen. Bij wie ik sliep, alles.” Hendrickx: ,,Ik was meer een suikertante. Ik had wel de lusten, maar niet de lasten.”

Net als bij Ten Napel zag Hendrickx ook de benjamin van de reeks Stijn Taverne (Boris) opgroeien. ,,Ik had het er laatst met hem over. In het eerste seizoen zat er een scène in dat hij in zijn bed plaste. Hij was nog maar een kind, twaalf jaar!” Inmiddels is de acteur twintig en heeft hij een heftige verhaallijn met een heroïneverslaving achter de rug. Toch keert hij na dit seizoen het acteren de rug toe. ,,Ik ga een opleiding doen tot anesthesioloog. Als ze me vragen voor de film? Ja, dan doe ik dat, maar wel naast de studie.”

