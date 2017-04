Pepsi trekt omstreden spotje met Kendall Jenner in

,,Pepsi probeerde een wereldwijde boodschap van eenheid, vrede en begrip neer te zetten. Het is duidelijk dat we de plank mis hebben geslagen, onze excuses. Het was niet onze bedoeling om luchthartig om te gaan met een serieus onderwerp'', staat in een verklaring van Pepsi.

Vlak na de lancering van de reclame ontstond er een stortvloed van kritiek. Veel mensen hadden het gevoel dat Pepsi misbruik maakte van de Black Lives Matter-beweging, die in opstand komt tegen politiegeweld.

,,We verwijderen de reclame en zorgen ervoor dat het niet verder wordt verspreid. We bieden ook onze excuses aan dat we Kendall Jenner in deze positie hebben gebracht'', besluit de colafabrikant.

Volledig scherm © YouTube

De Huffington Post noemde het filmpje 'een tweeënhalve minuut durende ramp' en de Washington Post beschrijft de commercial als 'ongelooflijk ongenuanceerd'.

In het filmpje is te zien hoe een protestmars gaande is in de straat waarin Kendall een fotoshoot heeft. Het model en halfzusje van Kim Kardashian besluit daarop haar pruik weg te gooien, lippenstift af te vegen en zich aan te sluiten bij de demonstratie. Die eindigt als ze een politieman een blikje cola geeft, en daarvoor enorm toegejuicht wordt.

Volledig scherm © YouTube