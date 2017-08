Peter R. de Vries maakt gehakt van 'schijtlollig slachtoffer' Tim Hofman

Tim Hofman ging voor zijn reportagereeks #Boos met een boze huurder naar het kantoor van ondernemer Ton Hendriks: de verhuurder. Eenmaal binnen stak Hofman twee confettikanonnen af en hij weigerde het pand te verlaten toen Hendriks daar nadrukkelijk om vroeg. Tijdens een woordenwisseling die ontstond zou Hendriks Hofman zó hard in het gezicht hebben geslagen dat de BNN'er zijn kaak brak en gewond raakte aan een jukbeen.



,,Eigen schuld, dikke bult'', vindt Peter R. de Vries die in RTL Boulevard de handelswijze van Hofman op hoge toon afkeurde. ,,Hij heeft dit gewoon uitgelokt. Dit was pure provocatie van Tim en dan moet hij niet raar opkijken dat iemand geen trek heeft in zijn manier van optreden.'' Volgens De Vries had Hofman kunnen weten dat er iets zou kunnen gebeuren bij het onaangekondigd naar binnen gaan van een gebouw. ,,En je bent niet goed bij je hoofd als je in zo'n situatie ook nog twee confettikanonnen af laat gaan. Dat is extreem en heeft niks te maken met problemen oplossen. Het is al met al geen journalistieke aanpak maar schijtlolligheid ten faveure van zijn eigen programma.''



Wat De Vries betreft heeft Hofman er 'een flinke puinhoop van gemaakt'. ,,Het kan best zijn dat een rechter straks tegen Tim zegt 'u heeft er zelf om gevraagd'.'' De Vries vindt verder dat Hofman niet zielig moet doen. ,,Hij overrompelt mensen en dan moet je achteraf niet kinderachtig zijn.'' Een bijna vuurspuwende De Vries waagde zich verder niet aan de schuldvraag. Over de huisbaas in kwestie: ,,Slaan is nooit goed, maar er kunnen door een rechter bepaalde afwegingen worden gemaakt waardoor Tim de zaak niet zal winnen.''