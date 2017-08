Polanski weer beschuldigd van seks met minderjarige

Quiz en video Veertigste sterfdag Elvis: nog altijd King of Rock 'n Roll

3:00 EINDHOVEN - Het is vandaag veertig jaar geleden dat muzieklegende Elvis Presley overleed. Liefhebbers uit alle hoeken van de wereld staan stil bij zijn sterfdag. Uiteraard vooral in muziekstad Memphis, waar 'The King of Rock and Roll' woonde en in 1977 overleed.