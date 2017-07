'Posh and Becks': David en Victoria 18 jaar getrouwd

Voormalig Spice Girl Victoria (Posh Spice) had in 1997 haar eerste afspraakje met toenmalig topvoetballer David. ,,Ik wist niet precies wie hij was. Voetbal was niet mijn ding'', zei de brunette daar later over. Een jaar later kondigde het stel hun verloving aan. Ze kregen vier kinderen: Brooklyn (18), Romeo (14), Cruz (12) en Harper (5). Vandaag de dag staan Victoria en David bekend als geliefde ouders en bouwt Mrs. Beckham verder aan haar mode-imperium dat haar naam draagt.