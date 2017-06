Prins Harry wilde ontsnappen aan Brits koningshuis

Harry geeft in het interview met de Britse krant toe dat hij lange tijd tegendraads was. ,,Ik wilde niet volwassen worden'', geeft de 32-jarige prins toe. Hij had het dan ook erg moeilijk toen hij in 2007 noodgedwongen moest terugtrekken uit Afghanistan. Zijn locatie was uitgelekt en om veiligheidsredenen moest hij terug naar huis.



,,Ik was erg boos. In het leger dienen was de beste ontsnapping aan het koningshuis die ik ooit had gehad. Het voelde alsof ik echt iets bereikte'', vertelt Harry. ,,Ik voelde me onderdeel van een team. Ik was geen prins, ik was gewoon Harry.''