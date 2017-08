Publieksfavoriet Editors speelt Lowlands plat

Als gevolg van een ongekende variëteit van Lowlands zijn ze zeldzaam geworden: de bands die een menigte van richting de helft van de festivalpopulatie (55.000 man) bijeen brengen. Editors bleek daardoor al bij aanvang een groep van buitencategorie. Mede dankzij een naderende stortbui (ook festivalgangers staan graag droog) puilde de nieuwe Alpha-hangar aan alle kanten uit.

Het plotse noodweer paste prima bij de afsluiter van de tweede festivaldag. Want er zijn - hij ineenstorting van Interpol en White Lies en op leeftijd raken van Depeche Mode en Placebo - maar weinig bands over die hun synthesizerrock zo stormachtig sinister kunnen laten klinken.

Wat een geluk daarbij dat de Britse formatie een identiteitscrisis na z'n derde album In this light and on this evening (2009) te boven kwam. Acht jaar later gaf Editors zo blakend van het zelfvertrouwen een van de concerten die deze jubileumeditie van Lowlands zijn gezicht zullen geven.

Dat was voor een belangrijk deel te danken aan frontman Tom Smith. Hij is de ideale vertolker van de bombast met brille die de groep serveert. Echoënd als de bezeten bewoner van een spookslot geeft hij de donderende rock van songs als Racing Rats en Smokers Outside Hospital Doors de juiste duistere dimensie.

Publieksfavoriet

Natuurlijk zou je soms wensen dat de band behalve het grote gebaar ook een enkele keer de subtiele toets inzet, maar de groep is ontegenzeggelijk gegroeid in zijn rol van publieksfavoriet.

Niet zozeer door nogal platte stadiontrucs als vlammenwerpers, vuurwerk en serpentines, maar wel door de massa meer en meer bij de show te betrekken. Werkten Smith & co hun set nog weleens enigszins stuurs af, nu bleek de band veel beter in staat tot communicatie met de zaal. Daarvoor gebruikte Smith geen obligate publiekspraatjes, maar vooral zijn gloeiende podiumcharisma. Een aanraakbaar popidool zal hij -gelukkig- nooit worden, maar Smith is, tijgerend over de bühne, simpelweg een niet te negeren kracht geworden.

En ook belangrijk voor een stadionband in wording: hun muziek wordt door rijping beter. Een lied als Papillon leek aanvankelijk een vluchtige radiohit, maar ontpopte zich in de Alpha tot een van Editors' sleutelsongs.