Qmusic niet in paniek om dalende luistercijfers

,,Gezien de recente ontwikkelingen hadden we wel een pas op de plaats verwacht. Het is geen reden tot paniek”, stelt Jorn Agterberg, marketing manager Qmusic. ,,Mensen houden van routine. Een verandering in het dagelijkse ochtendritueel is wennen voor luisteraars. We zijn trots dat we nog steeds de nummer 2 van Nederland zijn in de doelgroep 20-49 jaar.”



Met de recente ontwikkeling doelt Agterberg op de breuk tussen Mattie Valk en Wietze de Jager in mei van dit jaar. Wietze wilde met zijn collega de overstap maken naar Talpa Radio. Mattie besloot echter zijn werkgever trouw te blijven. Sindsdien zit Wietze ziek thuis. Dit is de eerste periode die gemeten is waarin het ochtendduo helemaal niet meer samen te horen was op de zender.



Bij concurrent Radio 538 kunnen de champagneflessen juist ontkurkt worden. De zender verbetert het eigen record uit 2004, toen de zender 12,9 procent marktaandeel behaalde. De huidige 13,1 procent betekent dat er wekelijks ruim 3,6 miljoen mensen naar Radio 538 luisteren. Dave Minneboo, radio directeur van het station: ,, Ik ben trots op dit record waar alle radiomakers van 538 en de collega’s zich achter de schermen dag in dag uit voor inzetten.”