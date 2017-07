R. Kelly beschuldigd van misbruik en gevangen houden jonge vrouwen

Het zou gaan om meerdere vrouwen die verspreid zitten in huizen. De optrekjes worden door de artiest gehuurd in buitenwijken van de steden Atlanta en Chicago. Drie vrouwen, die tot voor kort deel uitmaakten van de groep, bevestigen de vermoedens die uit het onderzoek zijn gekomen. De manager van R. Kelly spreekt alle beschuldigingen tegen.



Buzzfeed sprak de ouders van een 21-jarige vrouw, die al een halfjaar uit beeld zou zijn. De dame in kwestie was 19 jaar toen ze in contact kwam met de R&B-zanger. Hij beloofde haar een zangcarrière.



Volgens meerdere bronnen, waaronder de drie slachtoffers, zijn er nog zes andere vrouwen tussen de 18 en 31 die in de huizen wonen. De vrouwen hebben geen enkele vrijheid meer, want R. Kelly zou ze strikt in de gaten houden. Zo moeten ze hun eigen telefoons inleveren en krijgen ze er een andere telefoon voor terug. Daarnaast bepaalt de zanger hoe de dames zich moeten gedragen, ook tijdens het filmen van seksuele handelingen. Saillant detail: R. Kelly noemt de vrouwen zijn babies en wil zelf daddy genoemd worden.



Komen de vrouwen deze eisen niet na, worden ze fysiek en verbaal gestraft, zo weten de drie oud-sekteleden.