R. Kelly wil naam zuiveren na beschuldigingen over sektepraktijken

Game of Thrones hapert bij Ziggo

1:20 De eerste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones was maandagavond later dan gepland te bekijken bij Ziggo. Dat heeft het mediabedrijf gemeld. Twee uur later dan de verwachte lancering van het nieuwe seizoen konden alle abonnees van het Ziggo-pluspakket de populaire serie bekijken.