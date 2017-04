Rachel Hazes op psychiatrische afdeling ziekenhuis

,,Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven en dat alles bij elkaar opgeteld, is haar de laatste maanden steeds zwaarder gaan vallen. Het leek haar daarom beter om hier met hulp van buitenaf aan te werken'', staat in de verklaring. Ruim een week geleden heeft Rachel deze hulp gevonden en is ze inmiddels bezig met haar herstel. Rachel zou kort voor het weekend zijn opgenomen. Haar dochter en haar aanstaande man zijn al in het ziekenhuis gesignaleerd.



Dochter Roxeanne (24) laat in het statement weten: ,,Ik ben ontzettend trots op mijn moeder dat zij deze stap genomen heeft. Ik zou het zeer op prijs stellen als hier respectvol mee omgaan wordt zodat zij in alle rust kan werken aan haar herstel.''



En: ,,Wij zijn heel blij dat we voor Rachel een fijne omgeving hebben kunnen vinden waar ze in alle rust met de juiste begeleiding kan werken aan haar genezing. We begrijpen dat er wellicht vragen zullen zijn alleen we willen iedereen met klem verzoeken om Rachel en ons alle rust te gunnen.”