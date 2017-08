Rapper DMX gaat vrijwillig afkicken

De rechter in New York gaf DMX, die in het echt Earl Simmons heet, vervolgens huisarrest. De rapper was op borgtocht vrij in afwachting van zijn rechtszaak over belastingontduiking. Eerder werd hij ook gepakt vanwege drugsgebruik maar mocht vrijdag toch een concert geven in Atlanta, onder de voorwaarde dat hij 24 uur per dag in de gaten werd gehouden door een zogenoemde nuchterheidscoach.

Dat optreden ging niet door en de rapper meldde zich bij de afkickkliniek om zijn drugsverslaving te lijf te gaan. ,,Dit doet hij volledig vrijwillig", zei zijn advocaat gisteren. Het is onduidelijk hoe lang DMX in de kliniek zal verblijven.