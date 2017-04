Rechter: ex Mel B mag sekstapes niet openbaren

Mel B had de rechter ook gevraagd Belafonte te dwingen om de locatie en de toegangscode te geven van een opslagunit die hij zou huren onder de naam van hun voormalige nanny Lorraine Giles. Dit is dezelfde vrouw waarover de zangeres eerder zei dat Stephen haar had bezwangerd en vervolgens had gedwongen tot een abortus.



In de opslag zou Belafonte dozen vol persoonlijke spullen en herinneringen van Mel B hebben staan. En samen met Lorraine zou hij dit gebruiken om het America's Got Talent-jurylid af te persen. De rechter heeft hierover echter nog geen uitspraak gedaan, meldt TMZ.



De breuk tussen Mel B en Belafonte is binnen korte tijd snel geëscaleerd. Mel B zegt dat ze tijdens hun bijna tienjarige huwelijk systematisch is mishandeld en gekleineerd door Stephen. Om die reden vroeg de zangeres een contactverbod aan en dat kreeg ze. Belafonte mag voorlopig geen contact met haar of haar drie kinderen hebben. Hij ontkent de aantijgingen.