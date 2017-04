Relatie Barbie met pornoacteur blijkt grap

De hoogblonde Barbie liet gisteravond aan Shownieuws pardoes los dat ze datet met de Haagse pornoacteur Rolf Tangel (36). Ze paste haar relatiestatus op Facebook aan, waarna Michael zich woest afvroeg wie toch die viezerik was.

In RTL Boulevard geeft Samantha opheldering. ,,Ik heb Mike wel eens gevraagd naar zijn affaires met meisjes (in Spanje, red.). Toen heb ik een foto met een vriend online gezet. Ik had hem aardig te pakken!''

Nu haar man het geintje niet kan waarderen, is ze bang dat 'het niet meer goed komt'. ,,Ik weet het niet.''

Vibe

Michael reageert in het entertainmentprogramma: ,,Een jongen in het spel die meewerkt, in een getrouwd huwelijk. Dat vind ik niet kunnen. Zij denkt dat ik een ander heb, maar dat is niet zo.''

De vermeende relatie tussen Samantha en Rolf kwam als een rare move omdat de moeder van twee op 1 april haar liefde voor Michael beschreef in een uitgebreid instagrambericht. ,,Met 2.000 kilometer tussen ons is er nog steeds die vibe en het gevoel dat het niet over is, niet over kan zijn, niet op deze manier, niet voor onze kids en niet met alles wat we samen hebben meegemaakt.''