Riverdale sleept zeven Teen Choice Awards in de wacht

Ook Fifth Harmony scoorde goed op de jaarlijkse prijsuitreiking. De band nam vier prijzen in ontvangst, onder meer voor beste band en beste song door een groep met het nummer Down.



Bij de films haalde Wonder Woman alle awards op in de categorie Actie, terwijl Guardians Of The Galaxy 2 ervandoor ging met alle prijzen voor een scifi-film. Chris Pratt verraste daarbij fans door zijn surfplank persoonlijk op te komen halen tijdens de ceremonie.