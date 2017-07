Robotdieren: paparazzi van de jungle

Bijna een miljoen kijkers zagen de eerste aflevering van Spy in the Wild, waar robotdieren fascinerende beelden schieten. Is dit het summum voor natuurfilmers?

,,Hoe populairder natuurseries worden, hoe meer de omroepen en zenders van ons verwachten. ‘Nog nooit eerder vertoond’, dat is wat ze willen.’’ De Brits-Nederlandse cameraman Michael Sanderson kan het weten. Hij schoot spectaculaire beelden voor de bewierookte BBC-reeks Planet Earth en voor een Japans tv-project verstopte hij een minicamera in een nest om het complete broedproces van gieren vast te leggen. ,,Het is al eens eerder gedaan, maar ik hoop en vermoed nog nooit in zulke haarscherpe beelden.’’

Populair

Natuurdocu’s zijn hot. Ook de NPO investeert elk seizoen in nieuwe reeksen, vaak van de BBC. De laatste in de reeks is Spy in the Wild, waarvan de eerste aflevering vorige week dinsdag bijna een miljoen kijkers trok. Wat deze door de EO uitgezonden docu onderscheidt van de rest: de makers laten levensechte robotdieren infiltreren in het dierenrijk. We zien hoe een robotpup vriendschap sluit met een roede Afrikaanse wilde honden en hoe een robotkrokodil uit een ei kruipt en in de bek van moederkrokodil wordt meegenomen naar de rivier. In de robots zit een camera, waardoor de kijker zich midden tussen het wild waant.

Fascinerende beelden, die passen bij het adagium dat voor natuurdocumentaires geldt: ‘meer en mooier’. Sanderson, die ook werkte aan de succesvolle Nederlandse natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis, wordt wat nerveus van die drang. ,,Spy in the Wild heeft een interessant concept en het is heel speciaal dat je zó dichtbij komt, maar ik vind het meer amusant dan echt leerzaam. Ik geef de voorkeur aan gecamoufleerde camera’s, zodat dieren écht niet merken dat ze worden gefilmd. Dan zie je veel realistischer gedrag. Maar ja, je krijgt misschien niet van die grappige beelden die we in deze serie zien.’’

Volledig scherm © RV

Dubbel

Quote Het draait altijd om unieke beelden en die in Spy in the Wild zijn intiemer dan we eerder zagen Herco van Houdt ,,Het is dubbel’’, stelt collega-natuurfilmer Herco van Houdt, zeer ervaren in de wildernis. ,,Het draait altijd om unieke beelden en die in Spy in the Wild zijn intiemer dan we eerder zagen. Maar ik zie ook dat het gedrag van die beesten niet natuurlijk is. Ze hebben echt wel door dat de robot iets geks is in plaats van ‘een van hen’. Ik zag een scène waarin apen er helemaal van in de stress raken’’, zegt Van Houdt, die lange tijd samenwerkte met tv-bioloog Freek Vonk.



,,Ik probeer dieren zo min mogelijk te verstoren, maar uiteindelijk moeten de beelden wel spectaculair zijn. Ik parkeerde zelf ook wel eens een op afstand bestuurbaar camerawagentje voor een groep leeuwen en smeerde een karretje in met vissenschubben en poep om beren te kunnen filmen. Het leverde fantastische beelden op. Ja, dat is misschien amusement. Je kunt ook zeggen dat de natuur het al moeilijk genoeg heeft. Zolang je het aandacht geeft en mensen interesse tonen, kweek je wel begrip en respect voor de natuur.’’

De inzet van robotdieren zou voor natuurfilmers de laatste stap kunnen zijn, maar volgens Van Houdt is het plafond nog niet bereikt. ,,De grote prijs, waar iedereen op jaagt: nijlpaarden onder water filmen. Het is alleen levensgevaarlijk. Een collega van mij is ooit op een centimeter na gegrepen. Dieren zijn gespitst op geluid. Zodra ze een elektrisch gezoem horen, zijn ze gelijk verstoord. Olifanten hebben een hekel aan bijen. Dus van drones, die ongeveer hetzelfde geluid maken, raken ze van streek. Geluidloze techniek zou een groot verschil kunnen maken om de dieren ongestoord te filmen.’’

Toekomst

En de robots, hebben die nog toekomst? Gedragsbioloog Jan van Hooff vindt van wel. ,,Wat als je zo’n vermomde robot kan laten vliegen tussen een groep ganzen? Dan zien we misschien hoe wordt bepaald wie aan kop mag vliegen en wanneer een andere gans hem aflost. In Spy in the Wild zie je vooral nieuwsgierigheid voor - en vervreemding van zo’n mechanische spion. De kunst is: er moet een soort band ontstaan met die robot. Als je dat voor elkaar krijgt, kun je tot fascinerende inzichten komen.’’