Rod Stewart en zijn Penny hernieuwen trouwgeloften

Tijl Beckand schrijft boek over De Lama’s

17:31 Er komt een boek over de Lama’s. Schrijver is Tijl Beckand, lama van het eerste uur. De improvisatiekunstenaars maken dit najaar hun comeback met een nieuwe Tour en shows op 2, 3 en 4 november in Ziggo Dome, De Lama’s – Afstoffen & Warm Spelen. Het boek Lama for Life, dat eind september verschijnt, vertelt het persoonlijke verhaal van Beckand over de Lama’s.