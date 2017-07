Rolf: Samantha 'never nooit' in pornofilm

Rolf Tangel (36) is de ophef over een vermeende pornocarrière van zijn vriendin realityster Samantha de Jong (27) helemaal zat. Volgens de Hagenees zal zijn Barbie 'never nooit' te zien zijn in een pornofilm.

Op Facebook legt Rolf uit dat een baan in de pornoindustrie leuk kan zijn voor iemand die single is. ,,Maar niet in een relatie. Onze liefde voor elkaar is meer waard dan welk bedrag dan ook.'' Rolf verdient zijn geld momenteel in de winkel van een benzinestation.

Ook deelt hij een sneer uit aan pornoproducente Kim Holland, die de rondborstige Barbie graag in een film zou willen zien en vandaag beelden van Rolf op haar website zette. Die vier maanden oude film is volgens Rolf zijn laatste geweest. ,,Mevrouw Holland denkt er nog een extra zakcentje uit te slaan door al me oude films nog extra onder de aandacht te brengen zodat de mensen nogmaals gaan betalen!''

Volgens Holland is Barbie al vele jaren 'de natte droom van veel Nederlandse mannen'. ,,Al zullen ze dat niet allemaal eerlijk hardop durven toegeven'', tekende Story op uit haar mond. ,,Dacht je dat ze niet wist dat haar lange blonde haar heel veel mannen in vervoering brengt? Om nog maar te zwijgen over die voorgevel die ze net zo lang heeft verbouwd totdat hij de gedroomde omvang had. En dan die zwoele lippen!"