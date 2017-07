Roxeanne Hazes opeens blond en Winston uit zijn dak met bananen

Winston's bananenselfie

Winston Gerschtanowitz was vanmorgen volgens eigen zeggen in een gekke bui. In een sportschool in Huizen maakte hij een selfie met een tros bananen op zijn bezwete hoofd. ,,Niet mijn beste selfie, maar we hebben de grootste lol'', aldus de SBS-presentator die gelijk maar laat weten dat hij op vakantie gaat.

Not my best selfie but having a lot of fun😂😂😂 vakantie!!!!! Eindelijk Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 23:54 PDT

Trijntje viert verjaardag jongste zoon

De jongste zoon van Trijntje Oosterhuis, Marijn, is jarig. De zangeres staat op Instagram stil bij het feit dat haar zoon elf is geworden. ,,Tussen je broertjes en je zusje straal jij altijd een groot vrolijk licht! Alles is altijd leuker, mooier en gezelliger sinds jij er bent! Gefeliciteerd lieverd! Ik hou van jou!!.'' Marijn is de tweede zoon van de zangeres en haar ex Sander van den Eeden. Zij zijn ook de ouders van oudere broer Jonas. Eind 2015 beviel Trijntje van dochter Maël, de vader van het meisje is Trijntjes vriend Alvin Lewis.

Een Mooie Dag!! Marijn @marijnvde3107 onze jongste zoon is vandaag 11 geworden! Tussen je broertjes en je zusje Straal jij altijd een groot vrolijke licht! Alles is altijd leuker, mooier en gezelliger sinds jij er bent! Gefeliciteerd lieverd! Ik hou van jou!! ❤️#gefeliciteerdlieverd #11 #marijn Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 23:15 PDT

Tolerantiewater

Presentator Rik van de Westelaken vindt het een prima actie van warenhuis De Bijenkorf. Het bedrijf bracht een geurtje op de markt met de naam 'L'eau de Tolerance', voor een vleugje meer tolerantie in Nederland. De opbrengst gaat naar het COC: de belangenbehartiger van LHBT's in ons land. Ook stylist Fred van Leer spoot er wat van op.

De week van de Gaypride goed beginnen door een pufje Eau de Tolérance van de @debijenkorf Happy Pride week iedereen ! Opbrengst gaat voor de volle 100 % naar het #COC , Belangenbehartiger van LHBTs in Nederland wezijntenslotteallemaalhetzelfde #bijenkorf #spraytolerance ❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈 #spraytoleranceallovertown #unisex Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 23:59 PDT

Katja gaat weekje 'camperen'

Actrice Katja Schuurman en haar dochtertje Sammie (7) - uit haar inmiddels ontbonden huwelijk met Thijs Römer - hebben na lang zoeken eindelijk hun huurcamper gevonden. Schuurman deed onlangs op sociale media een oproep voor zo'n zomerhuisje op wielen. Ze gaan er een week mee op vakantie. ,,Met z'n tweetjes en we verheugen ons gek.'' Moeder en dochter besloten voor vertrek nog wel even te 'proefslapen' voor de deur.

Vanmiddag onze #camper opgehaald om morgen met z'n tweetjes op avontuur te gaan! We zijn totaal uitgelaten en opgewonden en verheugen ons gek! @goboony Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 13:02 PDT

HELP! Mijn heerlijke dochter en ik willen met z'n tweetjes een weekje op avontuur met een camper. Van 31 juli tot 7 augustus. Ik probeer al een week een camper te huren naar het lukt niet! Wie heeft er een te huur voor ons?? Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 10:55 PDT

Vanavond proefslapen voor de deur 🙈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 13:04 PDT

Sylvie ontmoet gay best friend

Sylvie Meis liep op Mallorca haar goede vriend André Borchers tegen het lijf en natuurlijk poseerden de twee even voor een tot in de puntjes gestylde foto. Volgens Sylvie was hun ontmoeting 'memorabel'. Meis en Borchers wonen allebei in Hamburg en Sylvie past regelmatig op zijn hond.

Beautiful Memories @andreborchers ❤ #summervacation #happysunday 🍦💕🌞 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 7:17 PDT

Ali B op familiebezoek

Ali B verblijft momenteel in Rincón - een kustplaats in het noorden van Marokko - om daar wat familieleden te bezoeken. Home sweet home, schrijft hij bij een foto waarop hij het weerzien bezegelt met een tedere kus.

Home sweet home ❤️ #family🇲🇦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 12:36 PDT

5⭐️🇲🇦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 10:42 PDT

Geer en Goor zijn klaar

Gordon en Gerard Joling zijn klaar met de opnamen van hun nieuwe tv-reeks voor het Ouderenfonds en volgens Geer was het weer gieren. De mannen focussen zich de komende maanden op andere dingen zoals hun zoveelste poging om wat kilo's af te vallen. Goor lijnt om dit najaar in zijn trouwpak te kunnen passen en Geer is gewoon klaar met de storende vetrolletjes. Gordon gaat via een tv-programma op zoek naar de man van zijn dromen.

Lieve Corrie, de opnames voor Geer en Goor Stevig Gebouwd staan erop. Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik heb om je gegierd x Geertje #geerengoor #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 8:58 PDT

Elise's stuntdouble

Actrice Elise Schaap, bij het grote publiek als de sexy Oostblokvamp Ruxandra uit de RTL-reeks Familie Kruys, speelt een rol in de nieuwe Vlaamse misdaadserie Undercover, maar daarin doet ze lang niet alle stunts zelf. Vanaf de set presenteert Elise haar zogenoemde stuntdouble: een dubbelgangster die in haar huid kruipt op de echt lastige momenten. De foto is gemaakt door actrice Anna Drijver die ook een aandeel heeft in de reeks.

This lady makes my work looks great #stuntdouble #swaantjeruetten 🙌🏽#undercover #Alsikhadmoetendoen #watzijzojuistdeed #danhadik87kleurengescheten #inmijnrozesweatpants 📷 by @annadrijver Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 22:43 PDT

Dries op Gran Canaria

Terwijl de mussen zo ongeveer van het dak vallen in Playa del Ingles op Gran Canaria poseert volkszanger Dries Roelvink doodleuk er in een gitzwart maatpak tussen de schaars geklede badgasten. Roelvink geeft op het door Nederlanders overspoelde eiland een aantal optredens. De vader van Dave en Donny kwam ook nog met een kiekje waarop de inhoud van zijn koffers te zien is.

Riu Palmeras Playa del ingles. Just arrived. # 🌞 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 3:02 PDT

Morgenochtend om zes uur vertrekken voor werkvakantie op Gran Cararia. Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Jul 2017 om 8:04 PDT

Vriendin Martijn geniet

Luchtacrobate Noi Pakon, de nieuwe vriendin van RTL-coryfee Martijn Krabbé, is samen met hem aan het chillen op Mauritius: een eiland in de Indische Oceaan. En daar was het kennelijk zó heet dat ze besloot haar kleren uit te trekken en een douche te nemen onder een waterval. Vermoedelijk Martijn fotografeerde haar op dat moment.

Marion neemt natuurbad

Schrijfster Marion Pauw (43) is in Costa Rica (Zuid-Amerika) haar koffer alweer aan het pakken voor de terugreis naar Nederland. Ze stapt, na een natuurlijk bad, hoe dan ook schoon in het vliegtuig. ,,Ik vind dit een van de allerfijnste dingen die er is: zwemmen in zoet water onder een waterval.''

Ik vind dit een van de allerfijnste dingen die er is: zwemmen in zoet water onder een waterval. Morgen weer naar huis! #naturalpool #costarica #yatama #freshwaterswimming Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 16:12 PDT

Rox is blond

Roxeanne Hazes (24) heeft de afgelopen dagen regelmatig in de kappersstoel gezeten om in stappen haar gitzwarte lokken te laten ontkleuren. Rox, die ten huwelijk is gevraagd door haar nieuwe vriend Erik Zwennes, toont met een blikje Bacardi Cola in de hand trots het eindresultaat van haar waterstofperoxideavonturen.

Verliefd zijn is de shit! 🏹 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 14:20 PDT

❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jul 2017 om 11:37 PDT