Roxeanne Hazes: Uit de schaduw van papa

Het is een afscheid van haar imago als volkszangeres. Zelf zegt ze: ,,Ik stap uit de schaduw van papa.’’ De dochter van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes stond met de muziek van haar vader op talrijke podia. Ze maakte met haar broertje levensliederen. Maar al een paar jaar voelde ze zich niet meer senang met wat ze deed. Ze ging zelfs met tegenzin naar haar werk. Niet dat de muziek van haar vader haar tegenstond, integendeel, maar altijd weer diezelfde feesten, hetzelfde sfeertje. Organisatoren die dachten: we boeken de dochter van Hazes wel, dat staat lekker op de affiche. Niet omdat ze haar nou zo serieus namen. ,,Alsof ik een grapje was, een clowntje dat moest komen opdraven. ‘Oh, je kunt echt zingen’, zeiden ze dan op het eind. Vernederend vond ik dat.’’



Op een gegeven moment stond ze huilend backstage. ,,Moet ik dit doen? Voor anderen? Waar is mijn groei dan? Ik wil het niet meer. Mijn moeder, die me vaak naar optredens bracht, zag dat ik niet gelukkig was. Dan bel je toch af, zei ze dan. Maar dat kon ik niet, zo ben ik niet.’’



Drie jaar geleden meldde ze zich bij producer en componist Arno Krabman, met de boodschap dat ze na tien jaar van het zingen van haar vaders oeuvre eens iets anders wilde. ,,Hazes is de basis, dat is mijn dna, maar ik wil nu iets van mezelf. Mijn ontwikkeling had al die jaren stilgestaan. Ik wilde iets autobiografisch, maar dan moet je wel kunnen schrijven. Daar heb ik veel hulp bij gehad.’’ Net als haar vader werkt ze met een rijmwoordenboekje. ,,Dan heb ik een woord dat ik per se wil gebruiken en zo’n rijmwoordenboek – online, dat wel – helpt me verder te komen. Ik ben geen rapper die zo teksten kan spitten.’’



Ze had, naar eigen zeggen, een rugzakje vol bruikbaar materiaal. Hartenpijn van een agressieve relatie waar ze op haar zestiende in zat, waarin ze zo’n beetje wekelijks klappen ontving. ,,Ik was verblind door liefde, ben er veel te lang ingebleven.’’ De pesterijen omdat ze als creatief meisje een buitenbeentje was. En dan had ze ook nog een bekende vader, waardoor er meer dan eens paparazzi voor de deur van haar school lagen. De lastige periode die ze met haar moeder doormaakte – Rachel werd afgelopen voorjaar opgenomen met een depressie – was geen inspiratiebron. ,,Het album was al af. Misschien dat het ooit nog tot muziek leidt, maar ik betrek mijn teksten het liefst op mezelf.’’ Met haar moeder gaat het overigens ‘stukken beter’. ,,Herstellen van een depressie is een lang proces, dat snappen veel mensen niet. Ze gunt zichzelf gelukkig tijd.’’