RTL presenteert nieuwe shows: Carlo en Nicolette worden duo

Van de RTL4-series Nieuwe Buren en Nieuwe Tijden komt een nieuw seizoen. In de dramaserie Nieuwe Buren zijn nieuwe rollen weggelegd voor Fockeline Ouwerkerk, Tibor Lukács en Abbey Hoes, die hun dochter speelt.

Na twee bioscoopfilms en een tv-serie volgt Soof de musical. Het Luxor Theater Rotterdam, Chassé Theater in Breda en Parkstad Limburg Theaters hebben de voorstelling in hun programma's opgenomen. Het script van de musical over een chaotische moeder en cateraar met een problematisch huwelijk is gebaseerd op de eerste succesvolle film Soof uit 2013 met Lies Visschedijk in de hoofdrol. De film is geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman.

Volledig scherm Soof krijgt een musical © Filmdepot

Voormalig Jakhals Frank Evenblij maakt voor RTL7 het programma Shirtje Ruilen, waarin hij op zoek gaat naar de verhalen achter de kledingstukken van profvoetballers.

Liegen en vakanties

Misdaadverslaggever John van den Heuvel duikt in de wereld van de motorbendes voor een nieuwe documentaire. De docu Motorbendes onder vuur zal te zien zijn op het ondemandplatform Videoland van RTL.

Het Britse programma The Lie Detective krijgt een Nederlandse variant. Hierin leert een deelnemer te liegen, onder begeleiding van een expert. De spraakmakende show is vanaf november te zien op RTL5.

In Celebrity City Trip neemt een bekende Nederlander een willekeurige BN'er mee op reis. Rick Brandsteder gaat op reis naar Kopenhagen met zangeres Ryanne van Dorst. Andere BN'ers die aan elkaar gekoppeld worden zijn Naomi van As en Willie Wartaal. Albufeira is hun bestemming, volgens de rapper een toeristische plek waar hij menig meisje tijdens vakanties heeft versierd. Heleen van Royen gaat op reis met Victoria Koblenko. Dennis Weening pakt de koffers voor een tripje met Rico Verhoeven.

Volledig scherm Elle Bandita en Rick in Celebrity City Trip © RTL

Ook op RTL5 zal SOS Mijn Vakantie is een Hel te zien zijn, waarin John Williams en Kaj Gorgels getuige zijn van horrorvakanties. Radio 538-dj Coen Swijnenberg wordt de nieuwe voice-over van RTL5.

Nieuw duo

Wat betreft RTL4 worden Nicolette Kluijver, Bridget Maasland en Miljuschka Witzenhausen de vast presentatrices van RTL Boulevard in het weekend. Kluijver krijgt ook een donderdagavondshow, samen met Carlo Boszhard. In Een Goed Stel Hersens gaan de twee in op de verschillen in het vrouwen- en mannenbrein.

Zaterdag 14 oktober (20.00 uur) begint Oh, wat een jaar. In deze 'retrotainmentshow' gaat Linda de Mol samen met captains Ruben Nicolai en Jeroen van Koningsbrugge naar een jaar dat achter ons ligt. Dat doen ze aan de hand van nostalgische fragmenten en muziek. De captains vormen iedere aflevering een duo met een bekende Nederlander die dat jaar bewust heeft meegemaakt. De gasten dragen kleding van toen en ook het decor wordt wekelijks aangepast aan de mode van toen. De duo's moeten nieuws-, muziek- en sportvragen beantwoorden en kunnen daarmee geld verdienen.

De Mol is ook te zien in vier nieuwe afleveringen van Story of My Life. Actrice Victoria Koblenko en haar vriend Evgeniy Levchenko doen mee. Ook Carlo Boszhard en zijn partner Herald en Winston Gerstanowitz en zijn vrouw Renate Verbaan hebben zich laten strikken.

Volledig scherm Victoria ziet een 'oude' Lev © RTL

Chantal Janzen krijgt vanaf zaterdag 28 oktober een eigen personalityshow onder de naam &Chantal, waarin ze ook zingt en acteert. In de show ontvangt ze bekende en onbekende gasten en deelt ze met de kijker haar blik op de wereld. Iedere show heeft een thema.

Voor het eerst doen er tegelijkertijd een vader en dochter mee aan het survivalprogramma Expeditie Robinson. Oud-voetballer Richard Witschge gaat met dochter Joëlle de uitdaging aan. Joëlle is niet nieuw in de entertainmentwereld. Ze stond al eerder in de schijnwerpers door haar relaties met zanger Waylon en danser Timor Steffens. Met Richard en Joëlle zijn nu achttien expeditieleden bekend. Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson begint op 7 september bij RTL5.