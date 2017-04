Ruud Gullit wint kort geding tegen Italiaanse ex-vrouw

Cristina Pensa, de Italiaanse ex-vrouw van Ruud Gullit, liet in september beslag leggen op verschillende panden in Amsterdam. Gullit was daardoor niet in staat om een van zijn woningen te verkopen. Hij spande een kort geding aan, omdat hij het huis per 1 mei van de hand kon doen. Hij eiste daarom dat de beslaglegging voor die datum zou worden opgeheven.



Ook de belastingaangiften, bankafschriften en alle huurovereenkomsten van de kinderen moet Pensa voortaan met Gullit delen.



Dinsdag trok Pensa het hoger beroep van een verzoek tot faillietverklaring in. ,,Naar de redenen kan de heer Gullit slechts gissen. Hij is blij dat het van de baan is, maar betreurt de commotie en de aandacht die dit heeft gegenereerd'', luidde de verklaring namens Gullit aan Shownieuws.