Sascha Visser nieuw gezicht van Ziggo Sport

,,Ik heb natuurlijk een voetbalverleden", verklaart Visser zijn nieuwe klus. ,,Maar ik ben ook al vanaf mijn tiende op televisie. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de studio, op het veld of in de klas. Op een gegeven moment moest ik kiezen tussen voetbal en televisie en heb ik voor televisie gekozen. Maar ik wist dat dit niet een definitief afscheid zou zijn."



Hij zat op dat moment in de A1 van Sparta, de volgende stap zou er een naar het tweede of eerste elftal zijn. Naast hem liepen jongens als Strootman en Viergever, nu gevierde profvoetballers. ,,Het was voor mij het jaar van de waarheid. Maar ik brak toen al snel mijn neus, scheurde mijn enkelband in en in mijn tweede wedstrijd kreeg ik ook nog een rode kaart. Al die toevalligheden leken mij een teken dat ik moest kiezen voor een tv-carrière."



Dus ging zijn droom van een leven als profvoetballer de ijskast in. Hij ging in de soap Onderweg naar Morgen spelen, maar hij bleef voetbalverslaafd. Visser is nu ook weer druk met de transferperiode. ,,Ik speur alle sites af om erachter te komen waar een speler naartoe gaat. Ik ben echt voetbalgek. Mijn vriendinnetje ergert zich soms ook als ik op een dinsdagavond naar Vitesse TV kan gaan zitten kijken."