SBS gaat verder met prutrace Mudmasters voor BN'ers

Jörgen Raymann: Ik was een arrogante lul, nu een zelfbewuste

10:04 In zijn boek Raymann Zoekt Raad is Jörgen Raymann openhartig over de gevolgen van zijn eigen arrogantie. Maar ook de dood van zijn zus, drugsgebruik en de ontdekking van een tumor komen voorbij. ,,Ik veranderde van megalomaan naar nederig.’’