Scheidende Janet Jackson pakt nu al haar koffers

Zangeres Janet Jackson (50) laat er geen gras over groeien. Amper een paar dagen nadat bekend werd dat de ster na een huwelijk van vijf jaar gaat scheiden van de 42-jarige multimiljonair Wissam Al Mana, blijkt ze al vertrokken uit hun huis in Londen. De Britse tabloid DailyMail komt vandaag met foto's waarop te zien is dat sjouwers grote dozen met persoonlijke bezittingen in een verhuiswagen tillen.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat Janet, die in januari dit jaar beviel van zoontje Eissa, de stekker uit haar huwelijk met de schatrijke zakenman had getrokken. Waarom ze uit elkaar gaan is niet bekendgemaakt. De zus van Michael Jackson trouwde in 2012 met Wissam uit emiraat Qatar. Maar daarna lieten de twee zich nog nauwelijks in de openbaarheid zien. Foto's waarop ze samen te zien zijn, zijn dan ook uiterst zeldzaam.

Zoontje

Volgens bekenden van het stel, zo melden Engelse media althans, willen Janet en Wissam hun zoontje na de scheiding toch samen blijven opvoeden. ,,Jammer genoeg hebben Janet en Wissam besloten dat het niet liep en dat ze allebei hun eigen weg gaan. Ze hebben het allebei te druk maar hebben besloten goede ouders te zijn en blijven, ook al is dat los van elkaar'', meldt een bron die bevriend zou zijn met Janet en haar man. De DailyMail zegt 'honderd procent zeker' te weten dat baby Eissa bij zijn moeder in Londen blijft wonen. Waar in de Britse hoofdstad ze de draad van haar leven zal oppakken is onbekend. Evenmin waar Wissam zal neerstrijken.