'Schrikbeeld is indutten in een bloemetjesjurk'

InterviewZe voelt zich niet te oud voor popfestivals. Maar zet wel besmuikt haar leesbril op om het programma te lezen. Bestsellerauteur Saskia Noort wordt vandaag 50 en vindt dat confronterend. Ze is er openhartig over in haar nieuwe boek.

Al twee dagen kampt Saskia Noort met een monumentale kater na haar met wijn en bier doordrenkte surpriseparty die om zeven uur 's ochtends in een braakbacchanaal uitmondde. Vijftien jaar terug verstouwde ze die promillages fluitend, nu verdraagt haar maag na zo'n aanslag amper gemberthee. Een gevolg van de leeftijd, weet de thrillerschrijfster. Net als die andere fysieke ongemakken - plooien op onverklaarbare plaatsen, stroeve hormonen - die zij optekende in 50.

Daarin tackelt ze de realiteit soms met harde humor: al zakken mijn tieten als theezakjes richting mijn navel, ik laat ze met rust, alles beter dan die opvul-look. Maar af en toe schrikt ze van zichzelf: ,,Laatst vroeg ik bijna in een restaurant of de muziek zachter kon. Dat is een tekst van mijn moeder. Of ik hoor: ga je naar dat popfestival? Dat kan echt niet meer. Dan denk ik: dat bepaal ik zelf wel. Confronterend om dan mijn leesbril op te moeten zetten om het programma te kunnen lezen.''

Is het leven ingewikkelder of overzichtelijker op je 50ste?

,,Voor mij persoonlijk is het misschien makkelijker. Ik denk niet meer bij elke tegenslag: o jee, dit is het einde van de wereld. Eerder: aan vervelende fases komt ook een einde. Ik ben nu single en dat is lang niet altijd leuk: thuiskomen in een leeg huis. Net zo min als ziek zijn in je eentje. Of tijdens oud en nieuw tussen de zoenende stellen zitten. Dan voel ik mij eenzaam. Maar ik zie de keerzijde: ik heb vrijheid. Ik bepaal hoe ik mijn nieuwe huis inricht en wanneer ik waar op vakantie ga en op welk tijdstip ik keihard wil werken. Maar de maatschappij waaraan ik deelneem, vind ik ingewikkelder.''

Wat vind je dan moeilijk?

,,We leven in een ongenuanceerde tijd die wordt beheerst door sociale media en extremen. Het draait om selfies en likes. Je moet keuzes maken en wordt snel veroordeeld. Een middenweg is er schijnbaar niet, scheldpartijen zijn normaal. Ik kom uit de jaren 80, ook een lastige tijd van no future, crisis en geen werk. Maar het was meer leven en laten leven. Nu zijn slutshaming en elkaar door het slijk halen dagelijkse kost. Ik heb nog nooit een meer seksistische tijd meegemaakt dan nu. Natuurlijk is uiterlijk belangrijk, maar het is niet het enige wat telt.''

Je draagt een shirt met de opdruk 'feminist'. Hoe zit het met feminisme anno 2017?

,,We beleven een enorme achteruitgang op dat gebied. Ergens hebben vrouwen een heel rare afslag genomen, zijn ze tevreden met dat parttime baantje en dat lagere salaris en het klaarmaken van de babyhapjes. Misschien heeft dat te maken met het feit dat vrouwen op hogere leeftijd een kind krijgen. Dan is het echt een project waarvoor alles aan de kant moet. Niet handig voor de emancipatie. Hoewel ik ook wel snap dat het vermoeiend en zwaar is wanneer je eind 30 bent en met een baby zit. Ik was 25 toen ik moeder werd en vond dat al heftig. Maar heel lang thuiszitten leek mij de hel op aarde.''

,,Indutten in een bloemetjesjurk is een schrikbeeld. Maar in string of netkousen op Instagram gaan staan, wil ik mezelf en mijn kinderen ook niet aandoen. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden, een tussenweg zoeken. Wat me daarbij stoort: in de noordelijke landen mogen vrouwen zichzelf al vrij vroeg niet meer laten zien. Spaanse vrouwen dansen tot op hoge leeftijd in de disco, Braziliaanse vrouwen staan tot hun 60ste in bikini bij het carnaval. Hier wordt mij gevraagd: moet je naar dat feest? En waarom op die hoge palen?''

Is dat de schuld van vrouwen of van mannen?

,,Ik denk dat we dat met z'n allen hebben besloten. Vervelend en beperkend. Zeker nu iedereen steeds ouder wordt.''

Er zijn ook mensen die de 50 niet halen....

,,Dat besef ik. Ik heb vrienden verloren, zie mensen in mijn omgeving ziek worden. Dus ik tel heus mijn zegeningen. En dat zijn er veel: ik heb allebei mijn ouders nog en ze zijn blij met elkaar, ik heb twee mooie, lieve kinderen en goede vrienden, ik ben gezond en met mijn carrière (ze hoorde deze week dat ze drie miljoen boeken heeft verkocht, red.) gaat het beter dan ooit. Het is wel heel jammer dat het mij niet lukte mijn huwelijk te laten werken.''