Sexy Rihanna gaat helemaal los tijdens optocht in vaderland Barbados

Video Huldiging Oran­jeleeu­win­nen trekt ruim 2 miljoen tv-kijkers

10:05 Ruim 2,1 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de huldiging van de voetbalvrouwen. De ceremonie in Utrecht was daarmee, op het NOS Journaal van 20.00 uur na, het best bekeken programma van maandag. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek. De huldiging was te zien op NPO1.