Simon Keizer bijna van de sokken gereden op eenwielige skateboard

videoDe Volendamse zanger Simon Keizer (33) is in het buitengebied van zijn woonplaats Volendam bijna van de sokken gereden door een auto. De muzikale wederhelft van Nick Schilder experimenteerde op het asfalt met één van zijn nieuwste gadgets: een zogenoemde Onewheel . En liep maar net goed af.

In een nieuwe videoblog met de titel Don't Try This At Home van Simon Keizer toont de zanger hoe hij het met gyroscopen uitgeruste skateboard op een wiel aan het uitproberen is. ,,Ik zag het ding jaren geleden al een keer op YouTube en wist gelijk dat ik de Onewheel wilde hebben.'' Simon bestelde een exemplaar - à omgerekend ruim 1500 euro - en moest vervolgens maanden wachten op de bezorging. Eenmaal in Volendam gearriveerd ging Keizer gelijk met zijn speeltje aan de slag.

Maar ondanks het advies in de gebruiksaanwijzing - niet in de buurt van auto's gebruiken - ging Simon er toch de weg mee op. ,,Het kind in mij houdt niet zo van beschrijvingen en wil direct beginnen. Dat is natuurlijk nooit slim'', vertelt hij in zijn vlog. Na enige oefening vindt de zanger dat hij toch een ritje kan maken. Op de openbare weg gaat het vervolgens op een haar na fout als een voertuig Keizer rakelings passeert. En even later, tijdens een balansprobleempje, valt Simon keihard in de berm. ,,Toch wordt dit waarschijnlijk mijn nieuwe vervoermiddel in Volendam.''

Simon Keizer en Nick Schilder zinj momenteel bezig met de opnamen van hun nieuwe album Aangenaam. Het inzingen van de nummers doen de twee bewust in Volendam. ,,Eén van de redenen daarvoor is dat mijn vrouw Annemarie elk moment kan bevallen van ons eerste kindje. Dan ben ik liever niet te ver weg.'' Wanneer zijn echtgenote precies te uitgerekend, laat Simon in het midden. ,,Het wordt niet gelijk verwacht, maar dat weet je nooit zeker.''

Volledig scherm © screenshot YouTube-vlog Simon Keizer