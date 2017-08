Slaperige Miljuschka showt bikinilijf, 'boef' Roxeanne krijgt compliment

Blondie Rox

Roxeanne Hazes telt de dagen af tot de release van haar eerste soloalbum In Mijn Bloed in de Amsterdamse Melkweg. Voor de promotie van het schijfje liet Rox haar haren blond kleuren en kreeg de daaropvolgende fotoshoot een jaren 50-tintje. ,,Zo trots op je, boef'', reageert Erik Zwennes, de verloofde van de dochter van wijlen André Hazes.

Op 7 september vier ik een feestje tijdens mijn release concert in de Melkweg, Amsterdam. Natuurlijk spelen we mijn complete album, dat op 1 september uitkomt en komen er een paar muzikale gasten langs. Ik kan niet wachten om mijn debuutalbum met jullie te vieren. Wil je hier bij zijn? Check dan www.melkweg.nl 💋 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 12:40 PDT

Charlie vanuit Frankrijk

Op veler verzoek deelt presentator Dennis Weening weer eens een videootje met zijn schattige dochtertje Charlie. Het meisje heeft een speciale versie van het kinderliedje 'Poesje Mauw' in petto voor de fans van haar vader.

Op veler verzoek weer even een Charlie filmpje. Ze zingt een liedje voor jullie Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Aug 2017 om 3:08 PDT

De kers van Frans

Frans Bauer is bijna emotioneel om de manier waarop hij na een vakantieperiode weer welkom werd geheten op de bühne. ,,Na je optreden 3000 man Fransie Fransie te horen roepen, dat is toch echt de kers op de taart'', aldus de enthousiaste Brabantse volkszanger.

Een leuk begin na de vakantie!! De optredens waren super leuk iedereen brulde lekker mee jong en oud gingen uit hun dak. En dan na je optreden 3000 man fransie fransie fransie te horen roepen dat is toch echt de kers op de taart!! Dankjewel allemaal voor weer een keigave dag !! xxx Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Aug 2017 om 1:29 PDT

Roos mist haar moeder

Een trieste dag voor voormalig Wie is de Mol?-deelneemster en columniste Roos Schlikker. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar moeder Emma, zo meldt ze bij een foto van haarzelf als baby.

Dag. Dag mooie echtgenote. Dag fantastische oma. Dag betrokken vrouw. Dag lieve schoonmama. Dag mama. Dag moesje. Wat houden we veel van jou. Emma Schlikker-Carstens 29-9-1948 12-8-2017 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Aug 2017 om 0:56 PDT

Jetteke spot wild

Styliste Jetteke van Lexmond geniet volop van een familievakantie naar magisch Zuid-Afrika. Vandaag neuzen nieuwsgierige zebra's rond bij Jettekes tent in Tanzania.

👀 Zebra's around the Tent! In love, too good to be true #kieseendierbijjetent😂 #vandaageenzebragistereneenbuffel Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 21:35 PDT

L'amour voor De Buisonjé's

Sophie de Buisonjé heeft een tip voor stedentripliefhebbers die eens wat anders willen dan Parijs. Volgens de blondine is Bordeaux, waar ze verblijft met haar grote liefde Xander, the place to be.

L'amour ♥️ @xdebuisonje #bordeauxiszoprachtig #pariseatyourheartout Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 13:11 PDT

Marlijn in Zoutelande

Actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg is met haar liefje Paul neergestreken in Zeeland en laat en passant weten dat ze helemaal weg van haar vriend is. Het is een spannende tijd voor het stel: ze hopen volgende maand voor de eerste keer ouders te worden.

Zeeland Zoutelande. Weg van dit stukje Nederland. En van de man naast mij. Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 11:28 PDT

Ola Miljuschka