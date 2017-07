Smullen en smelten met Jandino en Najib in de Kuip

Hand in hand met hun kroost verschenen ze voor de laatste keer op het podium. Jandino Asporaat en Najib Amhali wilden hun kinderen laten zien wat het uitzicht was: een volle Kuip met lichtjes. De Rotterdammer met dochtertje Emy-Lee op de arm en zoontje Elijah aan de arm, de Amsterdammer met beide zoontjes Noah en Novèll aan zijn knuisten. De Kuip smolt op dat moment. Trots vertelde Asporaat over de moeizame weg die hij en zijn familie hadden afgelegd richting dit succes. De overgang van Curaçao naar Nederland waar hij als tienjarige in 1991 neerstreek aan de hand van zijn moeder. Samen met drie broers en zus op zoek naar een beter bestaan. Ze hadden het arm daar in IJsselmonde, op een steenworp van de Kuip. In het stadion van Feyenoord ging zaterdagavond heel veel hand in hand. 010 en 020 bijvoorbeeld, zoals Roué Verveer die als eerste gast opkwam, luid aankondigde, ook vanwege de hoofdrolspeler Rotterdammer Jandino en Amsterdammer Najib. En ook al floten enkelingen: eindelijk zaten er weer Amsterdammers in de Rotterdamse Kuip, iets wat bij de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax al jaren niet meer mogelijk is. Veel kwam samen bij de show: de 40.000 belangstellenden vertegenwoordigden Nederland in al zijn lagen en kleuren, jong en oud. Ze kregen met Concert én Comedy, zoals de show vooraf was aangeduid, lach én muziek. Al begon de avond wat kneuterig en kinderachtig met ‘We gaan een feestje bouwen’, ‘Handjes in de lucht’ en ‘Applaus voor jezelf’, toen de heren Najib en vooral Jandino op het podium stonden, zat de sfeer er onmiddellijk goed in. En leverden de cabaretiers het bewijs dat een voetbalstadion niet te groot hoeft te zijn voor de lach. ,,De Kuip als ons theater.”

Aanstekelijk

Najib en vooral Jandino, wiens aanstekelijke enthousiasme tot zijn ouderlijk huis doorgedrongen moet zijn, raakten het publiek met hun optreden over oude vooroordelen en nieuwe thema’s en hun eigen en elkaars afkomst als Antilliaan en Marokkaan. Zoals dat jochie uit het publiek dat op het podium spontaan een KitKat krijgt van Najib. Jandino: ,,Wees nou blij dat je iets krijgt van een Marokkaan, en nu gauw van het podium voordat hij je in je nek steekt.”



Het was smelten en smullen in de Kuip waar –minpuntje- te lange rijen stonden voor toilet, eten en drinken. Het humorvolle optreden, sketches van Judeska, de spectaculaire lichtshow, het fonkelende decor en de gevarieerde muziekschotel maakten veel goed. Het was Jandino’s Alles mag op vrijdag Show –maar dan op zaterdag- én De Vrienden van Amstel Live én de Toppers, eigenlijk van alles wat. Een heerlijke ratjetoe.



Van het podium vlamden nationale sterren en internationale met diverse muziekstijlen, van R&B, hiphop en rapp (Mario, Re-Play, Broederliefde) en Nederlandstalig (Jan Smit, Gerard Joling) tot de housetonen van DJ Paul Elstak. Uitschieters: Purple Rain van Berget Lewis en Wereld Zonder Jou, gezongen door Trijntje Oosterhuis en Jandino zelf. Het verzoek aan de Kuip die toen al was weggeleden in het avonddonker, om te zwaaien met mobieltjes, gaf een schitterend beeld met lichtjes.



Zo was Marco Borsato er ook een beetje. Jandino Asporaat had op de zanger gewezen. ,,Marco is de laatste die in de Kuip heeft opgetreden. Zijn naam is bijgeschreven op de magische muur van de Kuip, waar je ook Sting terugvindt, en Michael Jackson, Prince en Madonna. En na dit weekend staan dus ook de namen van Najib en mij erbij. Dat is zó tof. Niet alleen voor mij en mijn kinderen, maar ook voor alle anderen, aankomende artiesten. Jong, oud, wit of zwart. Het geeft aan dat er altijd mogelijkheden zijn.”