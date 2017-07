Solange bijzonder maar koel

Live tweetsVerspreid over veertien podia treden dit weekend ruim 150 acts op tijdens het North Sea Jazz Festival in Ahoy. Er zijn publiekstrekkers geboekt als Jamiroquai, Usher &The Roots en Grace Jones, en de begeleidingsband van Prince, The New Power Generation. Ook Nederland is uiteraard vertegenwoordigd, met onder meer Typhoon, Kovacs, DJ Collectief Naald en Kraak, en Eric Vloeimans. Onze muziekverslaggever Stefan Raatgever proeft de sfeer.