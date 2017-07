Sophie de Buisonjé: 'Besef dat Céla-Lynn er is, druppelt binnen'

Nadat Céla in de Verenigde Staten werd geboren en ze mee mocht naar Nederland, was het even wennen voor de broers Sem (die Xander kreeg met Wendy van Dijk) en Dex. ,,Ze groeien in hun rol als grote broer. Ik vroeg Dex wat hij weet van kindjes maken. Hij zei: Je stopt een zaadje van papa en een eitje van mama in de tuin in de grond. Als er een baby komt, stop je die in de buik van een andere mama en komt er een kindje. Zo mooi.''



De twee hebben al nagedacht over het moment dat hun meisje naar haar draagmoeder zal vragen. Xander: ,,Daar gaan we niet krampachtig over doen. Wil ze haar draagmoeder ontmoeten, dan moedigen we dat alleen maar aan. Céla-Lynn zal zeker voelen hoezeer ze gewild is en hoeveel stappen we hebben gezet om haar een thuis te geven.''