Sportschooljunkie Freek, ultieme taart voor dochtertje Katja

Energieke Claudia de Breij weer het theater in

16:30 Cabaretière Claudia de Breij komt volgend seizoen met een nieuw theaterprogramma. Haar negende voorstelling, NU, gaat in februari 2018 in première in de Stadsschouwburg in Haarlem en is daarna door het hele land te zien. De Breij verzorgde vorig jaar de oudejaarsconference, die op en na 31 december door meer dan 3,5 miljoen mensen werd bekeken.