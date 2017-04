Spraakmakende 'peepshow' vraagt aandacht voor kinderprostitutie

Tijdens de reis die Niels naar India maakte, kwam hij er achter dat hij wel degelijk iets kon betekenen voor minderjarige prostituees. Pas toen de zanger dat inzag, besloot hij zich in de toekomst officieel in te blijven zetten voor de stichting als ambassadeur. ,,Ik wil kijken of ik juist met de jongens het probleem een beetje kan aanpakken en niet met een belerende vinger binnenkom in India en zeg: jongens, jullie doen het niet goed. Ze zien me aankomen."



Met het equal right programme probeert Free a Girl samen met haar zusterorganisaties de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen minder groot te maken. Zo hebben mannen vaak meer zeggenschap over hun zusje of dochters dan vrouwen, wordt naar meisjes vaak niet geluisterd en werken jongens of mannen soms zelfs actief mee aan het verhandelen van hun zusjes of dochters. ,,Vaak zit in het fundament van cultuur al een scheve verhouding. We proberen jongens met name bij te brengen dat jongens en meisjes gelijk zijn. Zij brengen dat dan ook weer over op anderen", aldus de kakelverse ambassadeur.