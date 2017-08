Stalker Kendall Jenner krijgt contactverbod

Volgens rechtbankpapieren, die The Wrap in handen heeft, stuurde Thomas Hummel in februari zijn eerste brief. De toon van zijn schrijfsels werd steeds verontrustender, waarop Kendalls advocaat de autoriteiten inschakelde.



Naast allerlei scheldkanonnades aan het adres van de 21-jarige beschreef de stalker ook hoe hij Kendall twee keer in het echt zag, in een winkel in 1998 en in 2008 in een postkantoor, en verliefd werd. Kendall was op die momenten 2 en 12 jaar oud.



Net als in het tijdelijke verbod mag Hummel het model op geen enkele wijze contacteren en moet hij een kleine 100 meter afstand houden van Kendall. Alhoewel het in de papieren wordt omschreven als een permanent contactverbod, geldt de maatregel voor de komende drie jaar.