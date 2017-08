Stenders bevestigt: John de Mol is geïnteresseerd

Liefdesbrieven Toon Hermans ontdekt

14:29 In zijn geboortestad Sittard zijn brieven opgedoken die Toon Hermans medio vorige eeuw schreef aan een inwoonster van de plaats, genaamd Lies. Toon had warme belangstelling voor Lies (het was de tijd voordat hij zijn grote liefde en echtgenote Rietje leerde kennen), maar had zware concurrentie.