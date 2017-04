Stevie Wonder trouwt voor derde keer

Driemaal recht is scheepsrecht, moet de muzikant gedacht hebben: op 17 juni is het zover, dan trouwt Isn't She Lovely-zanger met Tomeeka, met wie hij twee kinderen heeft.



Volgens één van de gasten is de gastenlijst van het huwelijksfeest er één waar je u tegen zegt. ,,Het wordt een enorme, extreem leuke bruiloft en Stevie laat alle mensen die dichtbij hem staat overvliegen", weet The Daily Mail te ontrafelen.



Ook zal de blinde muzikant een nummer zingen op zijn eigen bruiloft. ,,Maar hij heeft nog niet gezegd welk lied dat zal zijn", weet de gast te vertellen. ,,Verder komt er een enorm feest na de bruiloft zelf en zal de hele dag bestaan uit liefde, lachen en familie, met wie Stevie erg close is."