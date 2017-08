Stiefmoeder Lindsay Lohan noemt agenten 'zwarte apen' tijdens arrestatie

De stiefmoeder van Lindsay Lohan, Kate Major, is vorige week aangehouden en daarna gedwongen opgenomen. Dat gebeurde nadat ze had gedreigd politieagenten en haar man te vermoorden. Tijdens haar arrestatie deed ze racistische en beledigende uitspraken richting de agenten. Zo noemde ze een zwarte agent een aap. Beeld van haar arrestatie is gisteren online gekomen.