Susanne: Er zit ergens nog een blokkade die weg moet

In een nieuwe video die vandaag is vrijgegeven door de KRO vertelt de Utrechtse blondine aan Yvon Jaspers dat er sprake is van een beginnende verliefdheid. Maar wie goed luistert, hoort de twijfel in haar stem. ,,Dat wel. Maar alles er omheen, met Roemenië...''



De 32-jarige Susanne, die een eigen communicatiebedrijfje runt, spreekt van een blokkade. ,,Die moet even weggepoetst worden.'' Als Yvon haar de vraag stelt waar zij op hoopt, dan antwoordt ze: ,,Dat ik nog een paar dagen met hem kan doorbrengen. En nog beter kan onderzoeken wat het gevoel is dat ik bij hem heb.''



David is de laatste boer van dit seizoen van Boer Zoekt Vrouw die een keuze moet maken. Zondag wordt duidelijk of hij op citytrip gaat met Susanne of de Westlandse Mara, die hem ook ziet zitten.



Boer Herman (Frankrijk) is inmiddels stapelverliefd op Fleur, Riks twijfelt nog aan zijn gevoelens voor Marit, Marc ging vol voor Annekim en Olke deelt graag knuffels uit aan Sandra.