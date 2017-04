Sylvester Stallone is Starhawk in Guardians of Galaxy

Acteur Sylvester Stallone vertolkt in de nieuwe Guardians of the Galaxy-film het beroemde personage Starhawk. Amerikaanse fansites bevestigen geruchten die al enige tijd de ronde deden.

Het personage Starhawk was nog niet eerder te zien in een Marvel-verfilming. De kosmische superheld verschijnt in de film onder zijn naam Stakar, de grote baas van de Ravagers, een groep huurlingen en piraten die door de Melkweg trekken. Starhawk is de zoon van twee intergalactische goden en verscheen voor het eerst in 1975 in de comic-serie The Defenders.

Het is niet duidelijk of Stallone nog in andere Marvel-films te zien zal zijn. Guardians of the Galaxy vertelt over vijf onwaarschijnlijke helden die de Melkweg moeten behoeden voor de ondergang: avonturier Quill (Chris Pratt), huurmoordenaar Gamora (Zoë Saldana), intergalactische schurk Drax, de dodelijke wasbeer Rocket en boommens Groot. In het tweede deel is een grote rol weggelegd voor de vader van Quill (Kurt Russell).

Het eerste deel uit 2014 was een onverwachte hit voor Marvel, en ook het vervolg lijkt een enorme kaskraker te gaan worden. Regisseur James Gunn liet eerder deze week al weten aan een derde en laatste deel te werken. In Nederland is Guardians of the Galaxy Vol. 2 vanaf donderdag 27 april in de bioscopen te zien.