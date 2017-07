Talpa en MediaMarkt lanceren concurrent van Spotify: JUKE

Mensen kunnen via de app en de site gratis naar de Talpa-zenders Sky Radio, Radio 10, Radio Veronica en 538 luisteren. Ook is er een betaald deel, waar ruim 40 miljoen nummers te vinden zijn.



JUKE is vanaf half juli beschikbaar. De dienst kost 9,99 per maand. Gebruikers kunnen radio luisteren, hun eigen muzieklijsten samenstellen en beluisteren welke liedjes de dj's van de Talpa-zenders hebben geselecteerd.



De MediaMarkt heeft JUKE al eens eerder gelanceerd, in 2012, maar de dienst werd toen geen succes. Nu waagt de winkelketen een nieuwe poging, in combinatie met radio.