Tengere Tara Reid choqueert fans

Tara showde haar ranke lijfje in een zwart pakje met uitsneden rond haar middel. De broek zakte nog net niet van haar heupen af en van haar borsten is weinig over. Haar wangen lijken te zijn opgespoten met botox en dan is er ook nog eens twijfel of haar blonde haren wel van haarzelf zijn. Tara lijkt een ware transformatie te hebben ondergaan sinds ze te zien was in de American Pie-films.



De actrice heeft nog niet gereageerd op de ophef, maar vorig jaar liet ze zich wel al uit over het fenomeen 'skinny shaming'. Aan entertainmentsite E News vertelde ze dat dit 'gewoon haar figuur' is. ,,Mensen zeggen vaak dat ze denken dat ik niet eet. Maar ik eet de hele dag door. Ik word eng dun genoemd, maar degenen die mij goed kennen, weten dat dat niet zo is. Ik ben gewoon een slank meisje.''



In de zomer van 2012 werd de blondine tijdens een verblijf in het Franse Nice opgenomen in het ziekenhuis. Tara bleek te kampen met een acute alvleesklierontsteking. In 2009 en 2010 werd ze behandeld voor een alcoholverslaving.