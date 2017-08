Tess Milne: Niet vreemd dat eeneiige tweelingzus Lisa ook zwanger is

Je zit met je zwangerschap in het tweede trimester. Zijn de eerste kwaaltjes al achter de rug?

,,Ik dacht dat die beginperiode wel zou meevallen, maar de realiteit was dat ik al na het opstaan doodmoe was. Op mijn werk was het, terwijl ik amper energie in mijn lijf had, aanpoten geblazen. Niemand wist toen nog dat ik zwanger ben. Terwijl ik me een halve zombie voelde moest ik toch, zo goed en zo kwaad als het ging, presenteren. Ik ben wel eens een paar vragen vergeten door een gebrek aan concentratie. Maar ik heb me er - al zeg ik het zelf - doorheen geslagen.''



Heb je je zorgen gemaakt?

,,Welnee. Ik wist dat een lager energieniveau in het begin normaal is. In die periode ontwikkelen belangrijke organen zoals de hersenen en ruggengraat zich. Als aanstaande moeder maak je dan als het ware je kindje. De echo toonde aan dit bijzondere proces goed is verlopen. Het gaat uitstekend met de kleine.''



En nu?

,,Ik ben inmiddels weer een aantal weken verder, de energie en conditie zijn terug en ik voel me een leeuwin. IJzersterk. Het is lekker dat iedereen nu weet dat ik zwanger ben, en niet aangekomen door overmatig eten en biertjes drinken. Zwanger zijn is heerlijk, en om het is een unieke ervaring om de baby in mijn buik voelen bewegen en schoppen.''



Wisten jij en je tweelingzus van jullie bijna parallel verlopende zwangerschappen?

,,We hadden dit niet gepland, maar het verbaast me dus niks. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat als één van ons zwanger zou zijn, de ander snel zou volgen. Veel onbelangrijke of juist belangrijke gebeurtenissen in ons leven zijn gelijktijdig gebeurd.''