The Bachelor keert na vijf jaar terug op tv

Het van origine Amerikaanse format loopt al twintig seizoenen lang bij ABC. Daarnaast is de show in 27 landen te zien met in totaal meer dan duizend afleveringen en diverse spin-offs (zoals The Bachelorette) als gevolg. Ook in Australië gooit het format hoge ogen; niet alleen op het gebied van kijkcijfers, maar ook qua aandacht in de media en op social media.