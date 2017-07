The Big Bang Theory-actrice Melissa Rauch zwanger

In het epistel is de 37-jarige ster openhartig over de gevolgen van een miskraam die ze een paar jaar geleden kreeg. Ze schrijft daar over omdat ze weet dat het voor sommige vrouwen moeilijk is dit soort aankondigingen te lezen. ,,In de tijd waarin ik rouwde om het verlies van zwangerschap of kampte met vruchtbaarheidsproblemen, voelde elke gelukkige babymededeling als een kleine steek in mijn hart. Dus toen ik dit nieuws moest delen, kon ik alleen maar denken aan vrouwen die ook in die situatie zitten. Het voelde huichelachtig om hen niet te vertellen hoe moeilijk het voor mij is geweest."