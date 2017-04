Tim doet een 'Epke' en Robin heeft niks te melden

Tim doet een 'Epke'

De sinds kort weer alleenstaande polderprins Tim Douwsma probeerde vandaag in een gymzaal in de voetsporen te treden van turnheld Epke Zonderland. Op een Instagramfoto is te zien dat hij, wat moeilijk kijkend, een rekstokoefening doet. Waarom? Zeer waarschijnlijk om geld in te zamelen voor het KWF dat onderzoek naar en behandeling van kanker financiert.

OMG! Wat ga ik nou weer doen....?! ๐Ÿ˜‚๐Ÿ’ช๐Ÿผ #turnen #epke #kwf 870 Likes, 9 Comments - Tim Douwsma (@timdouwsma) on Instagram: "OMG! Wat ga ik nou weer doen....?! ๐Ÿ˜‚๐Ÿ’ช๐Ÿผ #turnen #epke #kwf"

Robin heeft even niks te melden

Soapie Robin Martens trakteerde haar volgers op sociale media vandaag op een best fraaie foto met een bijschrift waaruit blijkt dat ze maandag 3 april 2017 feitelijk niks te melden heeft. ,,Blablablablabla'', aldus de actrice.

Bla bla bla blaaaaa bla bla blaa blaaaa bla bla bla bla 3,051 Likes, 43 Comments - Robin Martens (@robinmartensofficial) on Instagram: "Bla bla bla blaaaaa bla bla blaa blaaaa bla bla bla bla"

Sylvie's zakenselfie

Presentatrice-lingeriemodel Sylvie Meis pakte vandaag, op een niet nader benoemd Duits vliegveld, een jet richting Mรผnchen waar ze volgens eigen zeggen moest zijn voor zaken. Natuurlijk ging de ex van Rafael van der Vaart niet op stap in een oversized fleecevest en afgedragen jeans. Wat ze dan wel droeg toont La Meis met haute coutureselfie nummer zoveel.

GoodMorning! Off to the airport, catching a flight to Munichโœˆ๏ธ exciting day ahead #meetings #businessasusual #workworkwork ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜ @meis_enterprise #sylvieflirtydesigns ๐Ÿ’• 9,590 Likes, 61 Comments - Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) on Instagram: "GoodMorning! Off to the airport, catching a flight to Munichโœˆ๏ธ exciting day ahead #meetings..."

Maria shopt in China

Maria Tailor timmert behoorlijk aan de weg als fulltime fashionista en voor haar eigen kledinglijn moet ze natuurlijk regelmatig wat leuke stofjes shoppen. Niet bij een textielkraam op de markt, maar 'gewoon' in China waar ze gelijk maar een suite boekte in het sjieke Ritz hotel.

Taxi!!! ๐Ÿš• Off to the fabric market ๐Ÿ™‹๐Ÿฝ#workmode #dress #MARIATAILOR @mariatailor_hq Soon available online and at our partner stores and brand stores!!! 1,148 Likes, 7 Comments - Maria Tailor (@mariatailor) on Instagram: "Taxi!!! ๐Ÿš• Off to the fabric market ๐Ÿ™‹๐Ÿฝ#workmode #dress #MARIATAILOR @mariatailor_hq Soon available..."

Zwangere Pauline geniet nog even

Pauline Wingelaar, die negen jaar geleden bekend werd dankzij de RTL-realityserie Echte Gooische meisjes, is op de kop af 20 weken in verwachting van haar tweede kindje. Dus kon ze nog net met haar man en zoontje voor een vakantie naar Tenerife. ,,Genieten van de laatste uurtjes met mijn mannen'', schrijft Pauline bij een zwembadkiekje waarop te zien is dat haar buikje al aardig is gegroeid. Pauline beviel in mei 2015 van zoontje Reinier. In de zomer van 2014 trouwde ze met Harmen Bisschop van Tuinen.

Handtekening hier, handtekening daar

Tim Hofman (28) wordt omringd door zijn eigen gedichtenbundel 'Gedichten van de broer van Roos'. De BNN-presentator en woordentovenaar heeft het maar druk met het signeren van zijn boek. Of hij er blij van wordt is op de foto niet duidelijk te zien, maar hij zet wel een vrolijke smiley bij het plaatje.

:) 5,008 Likes, 21 Comments - Tim Hofman (@debroervanroos) on Instagram: ":)"

Het is vroeg voor Chantal

Chantal Janzen is weer vroeg uit de veren en wordt flink opgetut door sterrenkapper en visagist Leco van Zadelhoff. De 38-jarige presentatrice zelf vindt het ook niet bepaald een schappelijk tijdstip om zich bezig te houden met al deze opsmuk. ,,Te vroeg voor dit", luidt het bijschrift.

Jamai in Londen

Nonchalant poserend bij een iconische, rode telefooncel laat Jamai Loman (30) zijn volgers weten dat hij momenteel in het Britse Londen vertoeft. Een 'casual deur in mijn hand foto', noemt het Idols-jurylid de foto zelf.

Casual deur in mijn hand foto ๐Ÿ˜Ž 418 Likes, 12 Comments - J A M A I (@jamailoman) on Instagram: "Casual deur in mijn hand foto ๐Ÿ˜Ž"

Freek als kindertekening

Als dappere dierenvriend en kinderheld heeft Freek Vonk (34) veel jongere fans en dat zorgt natuurlijk voor heel wat fanmail. Maar dat Freek ook een geloof betreft, dat wist tot voorheen niemand. Behalve fan 'Naut' was er blijkbaar van op de hoogte, die ook nog eens een sprekende tekening van de tv-bioloog maakte.

Facebook post van de week! ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ Bedankt Naut!! Fijne week allemaal! Laterrr, Freek 165 Likes, 10 Comments - Dr. Freek Vonk (@freekvonk) on Instagram: "Facebook post van de week! ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ Bedankt Naut!! Fijne week allemaal! Laterrr, Freek"

Marly en Caroline weer herenigd

Caroline Karthaus-Spoor is weer terug van haar huwelijksreis de ze samen met haar man maakte door de Verengde Staten. In die tijd heeft haar beste vriendin, GTST-actrice Marly van der Velden, haar natuurlijk ontzettend gemist. Vandaag zien de meiden elkaar eindelijk weer en dat moet natuurlijk gevierd worden met een vrolijke selfie. ,,Daar is ze weer!" aldus een dolblije Marly.

โค daar is ze weer!!!! Zo gemist! #liefde @carolienkarthaus_spoor 587 Likes, 5 Comments - Marly Van der Velden (@marlyvd) on Instagram: "โค daar is ze weer!!!! Zo gemist! #liefde @carolienkarthaus_spoor"

Smurfensnot voor kleine Andrรฉ

Baby Andrรฉ Hazes krijgt vandaag een culinair maaltje voorgeschoteld: een prutje met avocado, banaan en liga. Het gifgroene papje doet mama Monique aan iets heel anders denken. ,,Is toch net smurfensnot", grapt ze.