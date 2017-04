Toch nog discussie in RTL Boulevard over affaire Tan-Stax

In RTL Boulevard is vanavond gediscussieerd over de vermeende affaire tussen RTL Late Night-presentator Humberto Tan (51) en NOS-nieuwslezeres Dionne Stax (31). Niet eerder ging het entertainmentprogramma zo uitgebreid in op het nieuws dat de showwereld sinds vorige week domineert.

Quote Je zou iets kunnen zeggen om de druk van de ketel te halen Luuk Ikink Boulevardpresentatoren Beau van Erven Dorens, Luuk Ikink en Frank Dane lieten zich over de kwestie uit, nadat de vermeende liefdesrelatie eerder nog angstvallig werd vermeden. Ook gasten Fatima Moreira de Melo en misdaadverslaggever John van den Heuvel mengden zich in de discussie.



Aanleiding voor het onderwerp is een evenement van keukengigant Mandemakers waarbij Tan zaterdag aanwezig is. Daarbij gelden de strikte regels dat er door het publiek geen vragen gesteld mogen worden over diens privéleven.

Verbaasd

,,Wat zou die jongen dan ook nog moeten zeggen? Ik verbaas me daar al een paar dagen over, hoe hij en Dionne gedwongen worden iets te verklaren. Iedereen heeft erover, dat mag, maar waarom zou je verplicht zijn iets over je privésituatie te melden?'', vroeg Van den Heuvel zich direct af. ,,Je zou iets kunnen zeggen om de druk van de ketel te halen'', reageerde Ikink, waarna een filmpje van een communicatiedeskundige werd ingestart die Tan en Stax aanraadt van zich te laten horen.

Dat is ook de mening van Dane. ,,Als jij een dagelijkse talkshow hebt waarbij je het nieuws van de dag bespreekt en je bént het nieuws van de dag, dan zou je daar toch iets over moeten zeggen? Dat geldt ook wel een beetje voor ons hier.''

Volgens Van Erven Dorens is het een tactiek over de kwestie te zwijgen. ,,Je kunt ook hopen dat het overwaait'', viel Moreira de Melo hem bij.

Stilzwijgen

De woordenstrijd volgt op uitspraken van voormalig RTL Boulevard-presentator Winston Gerstanowitz, die vanochtend op Radio 10 liet weten het raar te vinden dat Boulevard de affaire stilzwijgt. ,,Ik kan je één ding wel verzekeren: als Albert er nog had gezeten had Humberto er zeker in gezeten. Dan was er absoluut over gesproken'', zei hij over zijn oud-collega Albert Verlinde, die afgelopen zomer eveneens afscheid nam van Boulevard.

Afgelopen maandag werd kort de naam van Tan genoemd in de show toen bleek dat Stax een bezoek aan Radio 538 aan zich voorbij liet gaan. Ikink liet weten Tan een sms te hebben gestuurd, waarna hij het antwoord terugkreeg dat zijn collega er niets over kwijt wil.

Onze columniste Angela de Jong concludeerde onlangs dat Boulevard door het ijs is gezakt. ,,Elke andere rel - ik noem de seksvideo van Patricia Paay - is goed genoeg om dagenlang uit te melken. Maar nu het om een RTL-collega gaat, is het programma ineens roomser dan de paus en rept er geen woord over.''

Dane reageerde vanavond bijna opgelucht. Met een glimlach: ,,Ik ben in ieder geval blij dat wíj het erover hebben vandaag.''

Op basis van berichtgeving in Privé werd vorige week woensdag bekend dat Tan zijn gezin heeft verlaten voor Stax. Tan zou zijn ingetrokken in een vrijgezellenflat van 36 vierkante meter, vlakbij de Zuidas in Amsterdam. ,,Ik ga er helemaal niets over zeggen. Nu niet, nooit niet", verklaarde hij tegen deze site.